Crystal Palace inasprisce posizioni su Mateta

Il Milan aspettava il via libera per il trasferimento di Jean-Philippe Mateta, ma il Crystal Palace ha inasprito le sue posizioni. Il club inglese deve trovare un sostituto per Mateta e ha annunciato l’ingaggio di Evann Guessand in prestito dall’Aston Villa, ma non è sufficiente. Il Milan ha un accordo con Mateta per un contratto da 3 milioni a stagione più bonus e è pronto a pagare una cifra tra 30 e 35 milioni per portare la punta francese in Italia.

Mateta gioca apertamente per il Milan e ha postato una storia su Instagram con una faccina infastidita, riferita alla sua situazione. Inoltre, ha smesso di seguire il Crystal Palace sui social. L’allenatore del Palace, Glasner, ha confermato che Mateta non farà parte della squadra per la partita contro il Nottingham Forest perché non è nello stato mentale per giocare. La situazione è tesa e il futuro di Christo Nkunku potrebbe essere inserito nell’equazione. Il Milan continua a provare a portare Mateta in Italia, anche se il Crystal Palace non ha ancora dato il via libera.