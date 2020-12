Identificato dalla Polizia Postale l’autore del più grande attacco cyber-finanziario in Italia, uno dei più grandi mai realizzati nel mondo nel settore delle cryptovalute: si tratta di un fiorentino di 34 anni responsabile di un “buco” pari a 120 milioni di euro sulla piattaforma informatica hackerata “Bitgrail”. Oltre 230 mila risparmiatori truffati. L’uomo è accusato di frode informatica, auto-riciclaggio e bancarotta fraudolenta. La polizia postale italiana pone una pietra miliare a livello mondiale nel settore delle indagini sulle cryptovalute, con un’indagine unica nel suo genere ad alto impatto tecnologico.

La complessa e delicata indagine svolta dal Compartimento di Firenze, con la collaborazione dei finanzieri in servizio presso la Procura fiorentina è stata avviata nel febbraio del 2018, a seguito di una denuncia presentata da F.F., amministratore unico della piattaforma di exchange, relativa al furto di un’ingente somma della cryptovaluta denominata “NANO” XRP per un controvalore di circa 120 milioni di euro, realizzato sfruttando un bug del protocollo Nano ed effettuando illecite transazioni, tutte relative a gennaio 2018. L´uomo, già noto agli investigatori quale fornitore di moneta virtuale Bitcoin(BTC), nonostante una apparente condotta collaborativa, sin dalle prime dichiarazioni ha indotto gli inquirenti a non escludere un suo coinvolgimento nella vicenda, soprattutto dopo una serie di dichiarazioni contrastanti e contraddittorie anche da parte e dei suoi soci collaboratori.

L’attività investigativa ha fatto emergere il coinvolgimento dell´uomo nei delitti contestati. Le indagini svolte hanno infatti dimostrato che le sottrazioni di cryptovaluta sono avvenute in più volte, a partire da giugno 2017, e che F.F. consapevolmente non le ha impedite. Gli investigatori, attraverso complessi accertamenti informatici e analisi di operazioni bancarie online, con la collaborazione dei funzionari dell´UIF (Unità di Informazione Finanziaria) della Banca d´Italia e della Sezione di PG, hanno accertato che l’uomo, tre giorni prima della presentazione della denuncia, aveva trasferito sul proprio conto personale, incardinato presso la società di digital currency exchanger “The Rock Trading S.r.l” di Malta ben 230 cryptomonete Bitcoin BTC (che al cambio nel periodo di riferimento corrispondeva a circa 1.700.000 euro), riconducibili ai clienti della piattaforma di scambio. Nel corso dell’operazione sono stati eseguiti sei decreti di perquisizione emessi a carico di F.F. e dei suoi soci e collaboratori, con sequestro di un elevato numero dispositivi informatici.