Crypto: Il Bracere di Mille Miliardi di Bitcoin

Panico sui mercati finanziari dopo l’annuncio delle capacità straordinarie dell’intelligenza artificiale DeepSeek, sviluppata da una start-up cinese. Le azioni di Nvidia hanno perso il 12% a Wall Street, facendo registrare un crollo storico che ha comportato una perdita di circa 465 miliardi di dollari di valore di mercato. Il calo è stato innescato dalla scoperta che DeepSeek ha sviluppato un modello AI altamente performante usando significativamente meno chip rispetto ai rivali americani, rendendo la tecnologia più economica. Questo ha sollevato dubbi tra gli investitori sulla sostenibilità delle ingenti spese in ricerca e sviluppo delle big tech statunitensi, colpendo anche altri produttori di chip come Amd e Broadcom.

DeepSeek, fino a pochi mesi fa sconosciuta, ha presentato un’intelligenza artificiale capace di competere con OpenAI e Meta, offrendo prestazioni simili a costi notevolmente inferiori. La piattaforma, con un approccio open source, permette a sviluppatori globali di accedere gratuitamente al codice, sfidando i modelli a pagamento come ChatGpt. Tuttavia, si concentra principalmente su mercati anglofoni e cinesi, evitando argomenti politicamente sensibili. La crescita di DeepSeek dimostra che le restrizioni americane sulle esportazioni di microchip verso la Cina non hanno avuto il risultato atteso.

Il panico ha colpito anche il mercato delle criptovalute, con il Bitcoin in calo del 3% a 101.500 dollari. L’indice Nasdaq ha perso il 3,9% in pre-apertura, cancellando oltre mille miliardi di dollari, mentre aziende tecnologiche come Microsoft e Amazon hanno subito significativi ribassi, mettendo in discussione il dominio americano nell’AI e rafforzando l’ascesa cinese nel settore.