Crunchyroll, la popolare applicazione per vedere anime in streaming, è disponibile per il download gratuito su Nintendo Switch. Si tratta della più grande raccolta di animazione giapponese al mondo, con oltre 30.000 episodi disponibili di serie classiche e nuove, spesso rese disponibili in contemporanea con il Giappone. Crunchyroll prevede un periodo di prova gratuito di 14 giorni e successivamente due possibilità di abbonamento, Fan a 4,99 euro mensili e Mega Fan a 6,49 euro mensili, con la possibilità di sottoscrizione annuale a 64,99 euro. L’opzione Mega Fan aggiunge la possibilità di vedere i contenuti offline e su quattro dispositivi in contemporanea, visto che Crunchyroll è disponibile anche su PC, Mac, iOS, Android, Apple TV, Xbox e PlayStation. Switch acquisisce così una nuova app per i contenuti in streaming, di certo non uno dei punti forti della console Nintendo che, ad esempio, non offre app per altre piattaforme celebri come Netflix o Disney+. La novità farà felice gli oltre 5 milioni di abbonati al servizio, che Sony ha acquistato nel 2020 attraverso la società controllata Funimation per la cifra di 1,17 miliardi di dollari. L’applicazione pesa 110MB su console Nintendo.