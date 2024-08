CrowdStrike ha fatto danni enormi, alla faccia del piccolo bug

I gravi disservizi informatici dello scorso venerdì, che poi si è scoperto essere legati ad un bug di CrowdStrike, hanno causato danni per oltre 5,4 miliardi di Dollari a livello mondiale per le aziende coinvolte. A fornire la stima è stata la società Parametrix, che ha effettuato una stima sulle aziende americane Fortune 500.

Come si legge in un rapporto, l’impatto finanziario si aggirerebbe intorno ai 5,4 miliardi di Dollari. Questo dato è stato ottenuto calcolando che le polizze informatiche coprono fra il 10% ed il 20% dei danni: alla luce di ciò, la perdita complessiva ammonta a circa 44 milioni di Dollari, ma si va da 6 milioni di Dollari per le aziende manifatturiere agli 1,9 miliardi di Dollari per il settore sanitario, passando per le banche che hanno registrato perdite per 1,1 miliardi e le compagnie aeree a quota 860 milioni di Dollari.

Il cofondatore e CEO di Parametrix evidenzia come questo blackout causato da Crowdstrike abbia mostrato i limiti del sistema informatico, oltre che l’entità che può avere un evento di tale portata.

Qualche giorno fa, Microsoft ha pubblicato qualche dato sul numero di PC mandati ko dal bug di CrowdStrike. La società si è scusata per i problemi ed ora sta lentamente tornando alla normalità.