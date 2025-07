CrowdStrike e AWS: Sicurezza AI per una nuova era tecnologica

CrowdStrike ha recentemente ampliato la sua collaborazione con Amazon Web Services (AWS) per migliorare l’integrazione dell’intelligenza artificiale nella cybersicurezza. Questa iniziativa mira a garantire un utilizzo sicuro delle tecnologie AI, indirizzando le esigenze delle aziende di proteggere i loro sistemi.

Con il lancio del server falcon-mcp, specifico per la piattaforma CrowdStrike Falcon, e dei CrowdStrike AI Red Team Services, i clienti AWS possono ora implementare in modo sicuro flussi di lavoro basati su AI. Queste soluzioni sono introdotte nella nuova categoria AI Agents and Tools del Marketplace di AWS, consentendo alle organizzazioni di migliorare le loro operazioni di sicurezza e controllare i sistemi di intelligenza artificiale in tempo reale.

La crescente adozione dell’intelligenza artificiale ha portato alla necessità di sviluppare framework robusti per integrarla nelle operazioni di sicurezza. senza di essi, si rischia di esporre le aziende a nuove vulnerabilità. Falcon-mcp offre una connessione sicura tra agenti AI e applicazioni alimentate da modelli di linguaggio, integrando telemetria e dati di sicurezza.

Inoltre, gli AI Red Team Services di CrowdStrike effettuano valutazioni dettagliate della sicurezza dei sistemi di intelligenza artificiale, identificando potenziali vulnerabilità e suggerendo misure correttive in linea con framework di sicurezza noti. Questo approccio consente una protezione end-to-end per le applicazioni AI, garantendo la sicurezza dei carichi di lavoro distribuiti su AWS.

Grazie a queste innovazioni, le aziende possono affrontare con maggiore sicurezza le sfide legate all’integrazione dell’intelligenza artificiale nel loro operato quotidiano, promuovendo un ambiente di lavoro sicuro e innovativo.