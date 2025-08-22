Crotone sotto accusa per eventi culturali controversi

Recenti eventi culturali organizzati dal Comune di Crotone, come la rassegna finanziata da Eni e il format “L’imboscata a mare”, hanno suscitato proteste da parte di alcuni consiglieri comunali. Questi ultimi sostengono che tali iniziative stiano diventando occasioni per il sindaco Vincenzo Voce di fare propaganda personale, piuttosto che momenti di crescita per la città.

Le critiche si concentrano sull’uso degli spazi pubblici, che vengono considerati come luoghi per comizi, con interventi lunghi e autoreferenziali che contengono anche attacchi diretti agli avversari politici e a membri della maggioranza che hanno lasciato il loro posto. I consiglieri ricordano come, durante la sua campagna elettorale, Voce avesse definito le forze politiche con cui oggi collabora come “il male della politica crotonese”.

Un ulteriore aspetto contestato riguarda le offese e le derisioni rivolte ai consiglieri assenti, che non hanno la possibilità di rispondere. Questo comportamento, secondo i consiglieri, diminuisce il rispetto per le istituzioni e per il voto di ogni cittadino, indipendentemente dal numero di preferenze ricevute.

Salvo Riga, Anna Maria Cantafora, Iginio Pingitore, Carmen Giancotti, Cristian Prisma e Chiara Capparelli hanno dichiarato: “Gli eventi culturali non possono diventare passerelle personali o arene di scontro. Le risorse pubbliche destinate alla cultura devono unire la comunità, promuovere arte, socialità e crescita collettiva. Continueremo a denunciare ogni abuso e incoerenza, poiché il servizio pubblico deve essere svolto nell’interesse esclusivo della collettività.”