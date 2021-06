Lei decide di lasciarlo e il suo ex si vendica organizzando una spedizione punitiva contro il padre e il fratello della ragazza. Undici persone sono state arrestate questa mattina dai carabinieri del comando provinciale di Crotone perché accusate a vario titolo di atti persecutori, lesioni personali aggravate, violenza privata e calunnia. In due sono finiti in carcere, per gli altri nove il giudice per le indagini preliminari ha invece disposto i domiciliari.

Ma tutti, con ruoli e responsabilità diverse, il 19 maggio scorso a Cutro, piccolo paese in provincia di Crotone, hanno aggredito con mazze da baseball, tubi di ferro e bastoni i familiari di una ragazza, “rea” di aver deciso di troncare ogni tipo di rapporto con il suo ex. Che non ha gradito. E nella crociata contro la ragazza ha coinvolto anche padre, parenti, cugini e amici.

L’aggressione è stata infatti solo il culmine di una vera e propria campagna persecutoria nei confronti della ex e dei suoi familiari, accusati di aver contribuito alla fine della relazione. Per settimane, ha denunciato il fratello di lei, è stato seguito, monitorato, braccato dall’ex compagno della sorella. E anche i genitori di lui avrebbero contribuito a mettere sotto pressione la famiglia, presentandosi più volte a casa con il pretesto di avere indietro i regali che in un anno e mezzo di relazione il figlio aveva fatto alla fidanzata.

Scuse, secondo quanto emerso dalle indagini dirette dal pm Ines Bellesi e coordinate dal procuratore della Repubblica di Crotone Giuseppe Capoccia. In realtà, l’obiettivo era solo mettere sotto pressione la ragazza e i suoi. Un incubo durato circa tre settimane e culminato in un vero e proprio raid.

Guidati dall’ex compagno della giovane, in dieci fra parenti e amici di lui si sono presentati di fronte alla casa della ex. Per lo più si trattava di ragazzi, ma del “commando” facevano parte anche quattro adulti, fra cui il padre del giovane. E di certo non erano lì per parlare o chiarire la situazione. Pali di ombrellone, pezzi di tubi di ferro, bastoni, una mazza da baseball. Il gruppo era armato e voleva fare male.

Solo per un colpo di fortuna il padre e il fratello della ragazza sono riusciti a sfuggire a quella prima aggressione. Ma mentre si dirigevano alla stazione dei carabinieri al centro del paese per denunciare l’accaduto sono stati sorpresi dal gruppo, che li ha subito circondati e ha iniziato a picchiarli, continuando a infierire anche mentre erano a terra. Un pestaggio in pubblica piazza, mentre le strade erano ancora piene di gente. Ma chi ha assistito ha fatto finta di non accorgersi o non vedere. La denuncia delle vittime e le telecamere di sorveglianza sono però riuscite a supplire alla mancanza di collaborazione.

In tempi record, anche per oggettivi motivi di sicurezza, i carabinieri del comando provinciale e della stazione di Cutro sono riusciti a identificare gli aggressori e a ricostruire, tappa per tappa, il calvario della ragazza. Tutti elementi ritenuti solidi dal giudice, che per tutti gli indagati ha ordinato l’arresto, in carcere o ai domiciliari. In settimane invece toccherà al comitato provinciale per l’odine e la sicurezza pubblica valutare se e quali misure di protezione adottare per la ragazza e la sua famiglia.