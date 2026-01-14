13.1 C
Crotone, fermate le operazioni di bonifica per materiali radioattivi

Da stranotizie
Il segretario generale della CISL Magna Grecia, Daniele Gualtieri, ha espresso preoccupazione per la sospensione delle operazioni di bonifica nella ex Pertusola di Crotone a causa del ritrovamento di materiali radioattivi. Questa scoperta ha sollevato interrogativi sulla sicurezza ambientale e sulla salute pubblica.

Gualtieri ha sottolineato l’importanza di avviare immediatamente un tavolo interistituzionale che coinvolga tutti i soggetti interessati, tra cui istituzioni, enti competenti, parti sociali, associazioni e rappresentanze del territorio, per garantire la prosecuzione delle operazioni di bonifica con i più alti standard di sicurezza. La bonifica del sito è considerata vitale per restituire dignità al territorio e creare condizioni per uno sviluppo sostenibile.

Gualtieri ha anche evidenziato che la vicenda non dovrebbe diventare terreno di scontro o strumentalizzazione politica, soprattutto alla vigilia della prossima campagna elettorale. L’obiettivo principale dovrebbe essere il bene comune, ovvero la salute dei cittadini, la tutela dell’ambiente e lo sviluppo di Crotone e del suo territorio. necessario lavorare insieme con serietà e responsabilità per affrontare questa sfida complessa e delicata.

