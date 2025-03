Crotone, discarica ideale per gli altri, ma non per se stessa

Dal settembre 2023, Emilio Errigo ricopre il ruolo di Commissario Straordinario di Governo per la bonifica del Sito di Interesse Nazionale di Crotone-Cassano e Cerchiara di Calabria. Si impegna quotidianamente nella redazione di documenti ufficiali, coinvolgendo diverse istituzioni e autorità per affrontare le questioni ambientali. Nonostante i suoi sforzi, la bonifica del SIN procede lentamente a causa di complesse normative e burocrazie, che ostacolano l’implementazione di interventi necessari per la salute e l’ambiente. Errigo sottolinea la necessità di azioni concrete al fine di rispettare i diritti dei cittadini calabresi, evidenziando l’importanza del diritto amministrativo senza usarlo come giustificazione per il rinvio.

Una situazione paradossale riguarda il fatto che la Calabria possiede la migliore discarica d’Italia per rifiuti pericolosi, eppure la regione ha deciso che i rifiuti del SIN non possano essere smaltiti lì, richiedendo invece un trasferimento fuori regione senza chiarezza sulla destinazione e sui costi. Nel frattempo, rifiuti simili da altre aree vengono regolarmente smaltiti nella discarica di Crotone. Questo comportamento illogico provoca un aumento della sofferenza per i cittadini, che si trovano a dover affrontare una gestione inefficiente dei rifiuti e costi troppo elevati per il trasporto.

Errigo critica il silenzio e l’inazione della politica, evidenziando la necessità di affrontare le ingiustizie ambientali e le incoerenze delle decisioni prese. Rinnova il suo impegno per trovare soluzioni razionali e difendere i principi costituzionali, affermando che non si arrenderà di fronte alle difficoltà e continuerà a lavorare per il bene della sua comunità e dell’ambiente.