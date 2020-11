“C’è acqua ovunque, è dura. Molto dura, la nostra città è in ginocchio. Ma la notizia positiva c’é: non abbiamo avuto segnalazioni di persone disperse. Una vera fortuna”. Così all’Adnkronos il sindaco di Crotone Vincenzo Voce commenta il nubifragio nella città calabrese che ha provocato allagamenti in ogni quartiere. “I danni alla città sono davvero enormi – prosegue il primo cittadino – sono in continuo contatto con i soccorsi, la prefettura, Protezione Civile, Guardia di Finanza e Anas per monitorare una situazione critica e che può solo peggiorare nelle prossime ore visto che, nel pomeriggio, è previsto un altro violento temporale. Interi quartieri sono letteralmente allagati, abbiamo bisogno di aiuto”.

