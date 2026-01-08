Le ricette di Debora Sattamino non sono solo piatti, ma piccoli viaggi tra tradizione e creatività. Ogni ingrediente ha una storia, ogni passaggio custodisce un segreto della sua cucina fatta di passione, gusto e semplicità.

La ricetta di oggi è sfiziosa e può essere utilizzata per portare in tavola qualcosa di diverso e accattivante. I crostoni di formaggio e miele sono una scelta ideale per questo scopo.

Per preparare i crostoni di formaggio e miele, disporre due fette di formaggio per ogni fetta di pane e passarli in forno caldo a 180 gradi per circa 7-8 minuti. Una volta fuori dal forno, servire i crostini con un cucchiaino di miele cosparso sopra.

Debora Sattamino, giornalista e grande appassionata di cucina e gastronomia, propone gustose ricette da riproporre ogni giorno, idee facili da preparare anche senza particolari competenze in cucina. Le caratteristiche della sua rubrica sono la stagionalità, l’attenzione alle peculiarità del territorio e dei suoi produttori e la semplicità.