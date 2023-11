Crostata morbida (con stampo furbo) la Ricetta base passo passo

La Crostata morbida è una ricetta base dolce semplice e versatile; realizzata con un impasto simile a quello di una torta che cuoce nel tipico stampo furbo per crostata, da cui si ottiene una base soffice e concava al centro, ideale da farcire a piacere con Crema pasticcera ,Crema al cioccolato, Ganache , Namelaka, Crema al mascarpone ; che si può decorare con frutta fresca, secca, granelle; in questo modo si possono realizzare tantissimi tipi di Crostate morbide e Torte farcite veloci.

A differenza della classica Crostata, si tratta di una preparazione più facile e rapida, basterà montare gli ingredienti in 5 minuti . Attenzione per la realizzazione è indispensabile lo stampo furbo, quello con il classico rialzo al centro , in modo che si crei la cavità centrale caratteristica tipica della Crostata morbida. Una volta cotta, lasciate raffreddare prima di farcire!

Con questa base morbida potete realizzare infinite versioni , dalla coreografica Crostata di frutta, una golosissima Crostata al cioccolato, la Torta Lindt al latte; una Crostata al pistacchio, la meravigliosa Torta Kinder bueno! Perfette da presentare in tavola come dessert di fine pasto, per le occasioni più speciali! o anche torta di compleanno!

Ricetta Crostata morbida

TEMPI DI PREPARAZIONE

Preparazione Cottura Totale 10 minuti 15 minuti 25 minuti

Ingredienti

Quantità per uno stampo furbo per crostata da 28 cm 150 gr di farina ’00

130 gr di zucchero

100 ml di latte

2 uova

80 ml di olio di semi di girasole (oppure pari quantità di burro fuso)

vaniglia (1 bustina o un cucchiaio di estratto)

8 gr di lievito in polvere per dolci

Procedimento