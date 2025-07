Crostacei senzienti in Italia: la battaglia per proteggerli

In Italia, i crostacei decapodi, come granchi e aragoste, sono gli unici animali senzienti venduti vivi al pubblico. Recenti studi scientifici, tra cui uno della London School of Economics, confermano che questi animali possono sentire dolore e sofferenza, spingendo alla necessità di una protezione adeguata.

Per sensibilizzare l’opinione pubblica e il governo, è stata lanciata la piattaforma “Dalla parte dei crostacei”, una coalizione di associazioni animaliste che denuncia la mancanza di tutela normativa per questi esseri senzienti. Il gruppo ha elaborato un manifesto con quattro richieste chiave: vietare la detenzione di crostacei vivi su ghiaccio, l’ebollizione dei crostacei da vivi, la vendita diretta di crostacei vivi e riconoscere la loro senzienza per legge.

Un parere del Centro di Referenza Nazionale per il Benessere degli Animali ha evidenziato i danni delle pratiche attuali, come l’uso di ghiaccio e la legatura delle chele, che provocano notevoli stress e sofferenza. La giurisprudenza ha già affrontato il tema: la Corte di Cassazione ha stabilito che maltrattare crostacei, conservandoli in condizioni inadeguate, è un reato.

Animal Law Italia ha avviato una campagna per chiedere maggiore rispetto del benessere dei crostacei decapodi. Sul loro sito è disponibile una petizione e un modulo per segnalare maltrattamenti, oltre a documenti informativi per approfondire il tema.