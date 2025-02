Crossroads 2025 – Jazz e altro in Emilia-Romagna

Il festival Crossroads rappresenta un’importante manifestazione del jazz italiano e internazionale, con un ricco programma che comprende oltre 60 concerti e più di 400 musicisti. Questo festival itinerante si svolgerà in oltre venti comuni dell’Emilia-Romagna dal 1 marzo all’1 agosto. La 26a edizione ospiterà artisti di fama come Stefano Bollani, Cécile McLorin Salvant, Richard Galliano e gli Avion Travel, nonché musicisti emergenti. Tra le peculiarità del festival ci sono le residenze artistiche di noti jazzisti italiani, che si esibiranno in vari concerti con progetti diversi. Fabrizio Bosso, trombettista di spicco, si esibirà in diverse date, così come Mauro Ottolini, celebre trombonista, e Javier Girotto, rappresentante della musica latina nel jazz italiano.

Il festival include anche il programma di Ravenna Jazz, progettato in parallelo a Crossroads, in cui si esibiranno artisti di calibro. Saranno proposti concerti in vari teatri e locali, con una varietà di artisti da tutto il mondo, inclusi nomi americani e europei, e un’attenzione particolare alla scena musicale femminile. Saranno presentati anche progetti originali, omaggi a musicisti storici e performance di giovani talenti, enfatizzando la fusione di tradizione e innovazione.

Nel complesso, Crossroads costituisce una celebrazione vibrante del jazz, promettendo esperienze musicali uniche e diversificate che riflettono la ricchezza di questo genere artistico.