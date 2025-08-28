27.7 C
Crossbody Strap: la novità Apple per iPhone 17 in Italia

Apple sta per lanciare una nuova tracolla chiamata Crossbody Strap, progettata per le custodie ufficiali dell’iPhone 17. Questo accessorio innovativo promette di cambiare il modo in cui trasportiamo i nostri dispositivi.

Il Crossbody Strap presenta un sistema magnetico intelligente, dotato di un nucleo in metallo flessibile che consente una magnetizzazione uniforme lungo tutta la tracolla. Questa caratteristica non solo semplifica l’utilizzo dell’accessorio, ma fornisce anche un’estetica più pulita, evitando ganci o moschettoni visibili. Le estremità della tracolla si chiudono con anelli polarizzati in modo opposto, garantendo un aggancio sicuro.

Attualmente, il sistema è completamente compatibile con le custodie ufficiali dell’iPhone 17, ma si prevede che Apple possa espandere il supporto ad altri dispositivi, come gli AirPods Pro 3.

Per quanto riguarda i materiali, Apple ha scelto una trama in nylon intrecciato simile a quella dei cinturini Sport Loop dell’Apple Watch, caratterizzata da resistenza, leggerezza e traspirabilità. Inoltre, è in fase di test una variante in silicone, che offre una sensazione più morbida, ideale per attività sportive o condizioni meteorologiche avverse. È possibile che vengano rilasciate diverse colorazioni per abbinarsi alle nuove finiture degli iPhone 17.

La produzione del Crossbody Strap è già iniziata, suggerendo un lancio simultaneo con i nuovi iPhone 17, previsto per metà settembre. L’accessorio sarà quindi disponibile fin dal primo giorno, insieme alle nuove custodie e potenzialmente ad altri prodotti ancora non annunciati.

