Crosetto avverte la Lega: “Rispettate le alleanze”

Il tema delle alleanze internazionali è tornato al centro del dibattito politico italiano, in particolare sulla relazione tra l’Italia e la Francia. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha chiarito che la Lega non deve necessariamente allinearsi alla visione del mondo del presidente francese Emmanuel Macron, ma deve piuttosto condividere la direzione del governo italiano.

In un’intervista rilasciata a Il Foglio, Crosetto ha enfatizzato l’importanza delle alleanze strategiche, sottolineando come Italia e Francia siano legate da un impegno reciproco. Ha dichiarato che le nazioni alleate, unite dalla difesa reciproca, devono considerarsi “fratelli”, indipendentemente dall’orientamento politico dei rispettivi governi.

Crosetto ha anche ricordato il ruolo cruciale della NATO, affermando che l’alleanza è un impegno fondamentale che nessuno dovrebbe mettere in discussione. L’unità tra i paesi alleati, secondo il ministro, è essenziale, poiché agire da soli comporterebbe una maggiore vulnerabilità.

Infine, ha avvertito sull’importanza di tradurre le parole in azioni concrete, evidenziando che per proteggere i valori e i beni condivisi è necessaria una determinazione reale, non solo dichiarazioni.