Cronicità e spesa sanitaria: la realtà da affrontare subito

Il tema della salute dei pazienti cronici ha un impatto significativo sulla spesa sanitaria, con costi che possono raggiungere livelli molto elevati. In particolare, il costo per un paziente affetto da più patologie croniche può essere fino a 21 volte superiore rispetto a quello di un paziente senza cronicità. I dati evidenziano che, nel caso di soggetti con quattro patologie, la spesa può superare i 42mila euro, mentre per pazienti con tre patologie è di 12 volte superiore e con due patologie di sette volte.

In Lombardia, circa il 30% della popolazione è rappresentato da pazienti cronici, i quali assorbono oltre il 70% della spesa sanitaria. Questa situazione è preoccupante, soprattutto considerando l’invecchiamento della popolazione italiana. Nel periodo tra il 2005 e il 2015, la spesa per la cronicità è aumentata drasticamente, quasi raddoppiando.

Durante il recente Symposium “Medicina dei sistemi. Il paziente fragile tra overtreatment e deprescrizione”, il professor Giorgio Lorenzo Colombo ha sottolineato come sia fondamentale considerare l’aderenza alle terapie come un fattore chiave per la gestione dei pazienti cronici. La mancata aderenza può avere conseguenze cliniche ed economiche significative. Per migliorare questa situazione, sono state proposte diverse strategie: programmi di auto-monitoraggio, comunicazioni dettagliate sull’importanza dei farmaci, coinvolgimento dei farmacisti e semplificazione dei regimi terapeutici.

In aggiunta, è necessario affrontare il problema del sovraccarico farmacologico e delle interazioni tra medicinali, che possono aggravare la condizione dei pazienti multifattoriali. Un approccio personalizzato potrebbe migliorare l’efficacia terapeutica e contribuire a una migliore sostenibilità del sistema sanitario.