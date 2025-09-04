Cronaca Nera: Storie Inquietanti dall’Italia

28.4 C
Da StraNotizie
Il libro “Le foto che hanno segnato un’epoca – Cronaca Nera” di Roberto Vitale presenta alcuni eventi di cronaca nera che hanno lasciato un segno nella memoria collettiva. Ogni capitolo è introdotto da suggestivi collage realizzati dall’artista Greta Molinari.

Tra i temi trattati ci sono casi tristemente noti, come l’omicidio di Yara Gambirasio e i delitti delle Bestie di Satana. Il volume esplora anche la nota vicenda della “Black Dahlia”, il misterioso omicidio di Elizabeth Short, e la scomparsa di Ilenia Carrisi. Questi fatti, con la loro drammaticità, vengono richiamati attraverso una narrazione e delle immagini che invitano a riflettere sulla complessità delle vicende umane.

