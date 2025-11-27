12.3 C
Crollo Salesforce negli Stati Uniti

Il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti subisce un ribasso del 2,55%. L’analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all’indice in termini di forza relativa di Salesforce, che fa peggio del mercato di riferimento.

Lo scenario di breve periodo di Salesforce evidenzia un declino dei corsi verso un’area di 225,2 USD, con una prima area di resistenza a 232. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto a 222,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

