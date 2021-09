Il Comune di Genova si costituirà parte civile nel processo penale contro Autostrade per il crollo del ponte Morandi. A ufficializzarlo, è stata l’assessora all’avvocatura Lorenza Rosso rispondendo a un articolo 54 del consigliere del M5S, Stefano Giordano. “I nostri uffici depositeranno la costituzione del Comune nel processo penale entro il 15 ottobre quando ci sarà la prima udienza preliminare”. Il M5S era da quattro mesi che attendeva una risposta, anche se il sindaco Marco Bucci aveva detto che il passo sarebbe stato questo. “Finalmente abbiamo una risposta ufficiale, non tanto per noi, ma per i cittadini”.