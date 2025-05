Crollo Inaspettato di un Partito

I primi sondaggi politici di maggio 2025 mostrano un quadro conflittuale per il Pd, che registra un crollo significativo, mentre il M5S di Giuseppe Conte continua a crescere. Secondo la Supermedia YouTrend/Agi, il 2 maggio Fratelli d’Italia, guidato da Giorgia Meloni, si attesta al 29,4%, mentre il Pd di Elly Schlein scende al 21,8%, mostrando un divario di quasi 8 punti percentuali. Il M5S è al 12,4%, con un incremento dello 0,3%, mentre altri partiti come Forza Italia e Lega rimangono stabili o arretrano.

Le percentuali totali delle due coalizioni mostrano il centrodestra al 48,1% e il centrosinistra al 42,1%. L’analisi suggerisce che il crollo del Pd è sorprendente, poiché avviene in concomitanza con le celebrazioni del 25 aprile e del 1° maggio. Questa caduta è probabilmente influenzata dalla posizione del Pd a favore del riarmo europeo, che ha creato malcontento tra gli elettori di sinistra, facendo migrare i voti verso il M5S, contrario a tale piano.

Giorgia Meloni mantiene una posizione forte e stabile, anche grazie a recenti eventi, come un incontro con Donald Trump negli Stati Uniti. La crescita del M5S potrebbe essere vista come una risposta a queste dinamiche, mentre il Pd fatica a riconnettersi con il suo elettorato. Complessivamente, il panorama politico si presenta incerto, con il M5S in ascesa e un Pd in difficoltà nel mantenere il consenso ottenuto in passato.