Il crollo di un grattacielo in costruzione a Bangkok ha portato all’accusa di negligenza per 17 persone. L’edificio, progettato per ospitare l’Ufficio statale di revisione contabile della Thailandia, è l’unica struttura nel paese a essere crollata a causa del terremoto che ha colpito il vicino Myanmar, il quale ha causato 92 vittime e diversi dispersi.

Sintesi AI: StraNotizie.it

Fonte: youtube.com