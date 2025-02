Crollo di un palazzo: un morto e numerosi feriti

Un’esplosione a Martiniana Po, in provincia di Cuneo, ha provocato un morto e almeno sei feriti, di cui uno in codice rosso e uno in codice giallo. La vittima è un disabile, mentre gli altri membri della famiglia sono stati estratti in salvo dalle macerie o non si trovavano in casa al momento dell’incidente. L’esplosione, avvenuta in una palazzina di via Roma, è stata causata dallo scoppio di una bombola di gas.

Tra i feriti ci sono due donne residenti nella palazzina: una di esse è stata trasportata in elisoccorso al Cto di Torino in codice rosso per ustioni e intossicazione, mentre l’altra è stata portata all’ospedale di Savigliano in codice giallo. Inoltre, alcuni vicini che hanno prestato soccorso iniziale e familiari accorsi sul luogo dell’incidente hanno riportato lievi ferite e necessitato di cure.

I soccorsi sono stati tempestivi, con l’intervento di quattro mezzi dei vigili del fuoco, cinque ambulanze e un’elisoccorso notturno, attivati per possibile intossicazione da monossido di carbonio. La persona disabile è stata trovata priva di vita, mentre i familiari che si trovavano nei dintorni, tra cui il marito di una delle donne e i loro due figli, sono stati colti da shock udito l’esplosione e trasportati in codice verde all’ospedale di Pinerolo.

La situazione è ancora in fase di aggiornamento e ulteriori dettagli sono attesi dalle autorità competenti.