Crollo di Muschio Selvaggio: i dati e la reazione di Fedez

Lo scorso maggio il Tribunale di Milano – con una decisione riservata e resa nota solo in questi giorni – ha respinto il reclamo di Fedez, confermando che la proprietà di Muschio Selvaggio srl spetta a Luis Sal. Fedez dovrà quindi cedere le sue quote della società a Sal. Per lo youtuber potrebbe anche essere una buona notizia, ma forse non lo è per il podcast, che di recente ha avuto un crollo. Per notare il calo nelle visite di Muschio Selvaggio basta aprire la schermata “video, più recenti” della pagine YouTube di Muschio Selvaggio.

Il crollo di Muschio Selvaggio e la reazione di Fedez.

Se con Fedez e Marra le visualizzazioni agli episodi di Muschio Selvaggia andavano dalle 600.000 al milione, le nove puntate senza il rapper e con il ritorno di Luis hanno totalizzato una media che supera di poco le 400.000 visualizzazioni (grazie però alla prima, il comeback di Luis infatti ha incuriosito 900.000 persone). Il vero crollo però c’è stato nell’ultimo mese, con gli episodi 154, 155, 156 che hanno totalizzato, 224.000 250.000 e 85.000 visualizzazioni.



Intanto Fedez ieri sera ha mostrato un messaggio molto chiaro che ha ricevuto da un suo follower: “Muschio Selvaggio deve essere gestito da te. Con Luis flop“.

Il cantante di Vorrei Ma Non Posto ha poi piazzato un like ad un post di FanPage, in cui hanno analizzato il calo di Muschio Selvaggio: “Il podcast Muschio Selvaggio è uno dei casi più interessanti tra gli show nativi nei media digitale. Con un andamento ed equilibri legati soprattutto al rapporto tra i suoi due conduttori: Fedez e Luis Sal. Abbiamo analizzato i suoi numeri per capire l’andamento delle ultime puntate. Facendo tutti i calcoli, la media delle visualizzazioni nelle prime 9 puntate di Muschio Selvaggio condotte da Luis arriva a 422.000. La media delle ultime 9 puntate condotte da Fedez e Mr. Marra è quasi il doppio: 777.000. Un andamento che si può vedere anche nella media dei like lasciati dagli utenti. Nelle prime 9 puntate condotte da Luis è 17.807, nelle ultime 9 condotte da Fedez è 27.775“.