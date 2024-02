Crollo di Firenze, la Cei: "Basta morti sul lavoro, non più rinviabile monitoraggio sulla sicurezza"

Basta morti sul lavoro, serve una svolta decisiva. Monsignor Luigi Renna, presidente della Commissione Cei per i problemi sociali, il lavoro e la giustizia, interpellato dall’Adnkronos dopo l’ennesima strage di operai a Firenze, lancia un appello affinché non siano più rinviati i monitoraggi sulle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro. “Ancora dei morti sul lavoro – dice con dolore l’esponente della Cei dopo le nuove ‘morti bianche’ in un cantiere -. Nonostante l’attenzione alta che si mantiene nell’ opinione pubblica, le condizioni operative e le responsabilità sulle quali occorrerà fare chiarezza , chiedono una svolta decisiva”.

Il presidente della Commissione della Cei che si occupa dei problemi del lavoro, riflette sul crollo in un cantiere a Firenze: “Alcuni lavori sono più esposti di altri e colpiscono ancora una volta il mondo dell’ edilizia e dei suoi cantieri”. Mons. Renna interpella le coscienze di quanti sono chiamati ad intervenire per scongiurare nuove vittime sul lavoro: “A quando un monitoraggio più stringente delle condizioni di sicurezza? A quando un impegno maggiore degli imprenditori nelle situazioni che ormai sono, con ogni evidenza, le più esposte a rischi? La nostra vicinanza e il nostro cordoglio va alle famiglie delle vittime e ai loro compagni di lavoro”.