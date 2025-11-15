Crollo dell’export agroalimentare italiano e falsi USA

Secondo Coldiretti, l’export dei prodotti alimentari e agroalimentari italiani è in diminuzione. Solo il 3% dei prodotti alimentari stranieri che entrano nell’Unione Europea viene controllato, lasciando il 97% senza verifiche di sicurezza. Le esportazioni italiane sono particolarmente colpite dalle tensioni commerciali con gli Stati Uniti, in particolare dai dazi imposti, che hanno portato a forti cali nelle vendite di prodotti emblematici. I trasformati di pomodoro sono diminuiti del 36%, la pasta del 21% e i formaggi del 12%. Negli ultimi mesi, l’olio extravergine d’oliva ha subito una drastica riduzione del 62%, mentre il vino ha segnato una flessione del 18%.

Questo calo dell’export danneggia non solo i produttori italiani, ma alimenta anche un mercato di falsi, specialmente negli Stati Uniti, dove viene prodotto un volume considerevole di formaggi spacciati per italiani, ma che non rispettano gli standard di qualità italiani. Questo mercato è valutato oltre 40 miliardi di dollari e, con l’aumento dei prezzi a causa dei dazi, i consumatori statunitensi potrebbero preferire queste imitazioni più economiche.

Inoltre, Coldiretti denuncia la mancanza di reciprocità negli accordi commerciali europei, i quali non richiedono che i prodotti importati rispettino gli stessi requisiti dei prodotti europei. Tra gli accordi più contestati vi è quello con il Mercosur, che prevede l’importazione di carne e altri prodotti sudamericani, spesso trattati con sostanze vietate in Europa. Nei primi otto mesi del 2025, le importazioni agroalimentari dal Mercosur sono aumentate del 18%, mentre le esportazioni italiane hanno registrato un calo dell’8%. Inoltre, si sono evidenziate presenze irregolari di residui chimici nei campioni provenienti dal Sud America, con una grande percentuale di questi prodotti che entra in Europa tramite il porto di Rotterdam.