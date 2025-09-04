Crollo delle produzioni streaming in Europa: ecco perché

Le case di produzione italiane e europee stanno affrontando momenti difficili e devono esplorare nuove strategie per rimanere competitive. Il mercato delle piattaforme di streaming, che un tempo commissionavano un numero elevato di film e serie tv originali, sta vivendo una crisi. Mentre Netflix e Apple TV mostrano una certa stabilità, Prime Video ha visto una drastica riduzione. Secondo una ricerca di Ampere Analysis, i titoli originali prodotti da Amazon sono più che dimezzati nel primo semestre rispetto all’anno precedente.

Tra gennaio e giugno, le principali piattaforme come Apple, Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max, Netflix e Paramount+ hanno ridotto la produzione di contenuti originali del 24%, passando da 318 a 242 titoli. Questo cambiamento arriva dopo un periodo di crescita, con aumenti significativi nel 2024. I grandi operatori dello streaming stanno ora esaminando gli effetti delle turbolenze economiche prima di investire nuovamente in nuove produzioni.

Netflix ha ridotto la produzione solo del 6% rispetto all’anno precedente, e Apple TV ha visto una flessione del 4%. Viceversa, Amazon ha applicato i tagli più severi, dimezzando le sue produzioni.

Dal punto di vista geografico, le piattaforme stanno tagliando maggiormente in Europa occidentale, con un calo del 44% nei titoli prodotti rispetto all’anno precedente. I generi crime e thriller risultano particolarmente colpiti.

In Nord America, la produzione rimane stabile, mentre in America Latina si registra una diminuzione del 17%. Tuttavia, è l’Asia-Pacifico a subire i colpi più duri, con una diminuzione del 52% nei titoli originali.