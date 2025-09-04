26.2 C
Roma
giovedì – 4 Settembre 2025
Spettacolo

Crollo delle produzioni streaming in Europa: ecco perché

Da StraNotizie
Crollo delle produzioni streaming in Europa: ecco perché

Le case di produzione italiane e europee stanno affrontando momenti difficili e devono esplorare nuove strategie per rimanere competitive. Il mercato delle piattaforme di streaming, che un tempo commissionavano un numero elevato di film e serie tv originali, sta vivendo una crisi. Mentre Netflix e Apple TV mostrano una certa stabilità, Prime Video ha visto una drastica riduzione. Secondo una ricerca di Ampere Analysis, i titoli originali prodotti da Amazon sono più che dimezzati nel primo semestre rispetto all’anno precedente.

Tra gennaio e giugno, le principali piattaforme come Apple, Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max, Netflix e Paramount+ hanno ridotto la produzione di contenuti originali del 24%, passando da 318 a 242 titoli. Questo cambiamento arriva dopo un periodo di crescita, con aumenti significativi nel 2024. I grandi operatori dello streaming stanno ora esaminando gli effetti delle turbolenze economiche prima di investire nuovamente in nuove produzioni.

Netflix ha ridotto la produzione solo del 6% rispetto all’anno precedente, e Apple TV ha visto una flessione del 4%. Viceversa, Amazon ha applicato i tagli più severi, dimezzando le sue produzioni.

Dal punto di vista geografico, le piattaforme stanno tagliando maggiormente in Europa occidentale, con un calo del 44% nei titoli prodotti rispetto all’anno precedente. I generi crime e thriller risultano particolarmente colpiti.

In Nord America, la produzione rimane stabile, mentre in America Latina si registra una diminuzione del 17%. Tuttavia, è l’Asia-Pacifico a subire i colpi più duri, con una diminuzione del 52% nei titoli originali.

Articolo precedente
Giornata di robotica a Piacenza per giovani innovatori
Articolo successivo
Tumori testa-collo: sintomi da non sottovalutare in Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.