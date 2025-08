Crollo delle Borse in Europa: perdite da miliardi di euro

Le recenti fluttuazioni delle Borse europee hanno sollevato preoccupazioni tra gli investitori. La combinazione di dazi introdotti dall’amministrazione Trump e risultati deludenti sul mercato del lavoro statunitense ha portato a una significativa perdita di valore.

L’indice paneuropeo Stoxx 600 ha registrato un calo dell’1,89%, equivalenti a 269 miliardi di euro in capitalizzazione di mercato. In Italia, il Ftse Mib ha visto una diminuzione del 2,55%, con una perdita di 22 miliardi di euro. Le piazze finanziarie di Parigi e Francoforte hanno subito tutte perdite, rispettivamente del 2,91% e del 2,65%, mentre Londra ha registrato una flessione più contenuta dello 0,7%.

I rendimenti dei Treasury americani a 2 anni sono scesi di 21 punti base, mentre quelli a 10 anni hanno segnato un calo di 14 punti. Le scarse performance legate all’occupazione negli Stati Uniti hanno alimentato le aspettative degli operatori, che prevedono un possibile abbassamento dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve già nei prossimi mesi.

In questo contesto, la reazione dei politici italiani non si è fatta attendere, con richieste di maggiore chiarezza. L’opposizione ha sottolineato come le perdite siano indicative della vulnerabilità economica e ha evidenziato la mancanza di risposte da parte del governo riguardo alla situazione. Le attese per la stabilizzazione del mercato rimangono dunque incerte, mentre gli investitori osservano attentamente l’evolversi della situazione.