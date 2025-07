Crollo della natalità in Italia: le conseguenze economiche

Il tema della denatalità in Italia ha attirato l’attenzione di esperti e istituzioni, diventando oggetto di analisi approfondite. Dati recenti dell’Istat rivelano un significativo calo delle nascite, passando da 420.084 nel 2019 a circa 380.000 nel 2023, con previsioni che indicano un ulteriore decremento a circa 370.000 nel 2024.

Questo trend, se non invertito, avrà conseguenze gravi per la demografia del Paese. Le proiezioni stimano che la popolazione italiana potrebbe ridursi da attuali 59 milioni a 54,8 milioni entro il 2050. Questo declino apparente non si fermerà qui, poiché entro il 2080 si prevede che il numero degli abitanti possa scendere a 46,1 milioni.

Il tasso di fecondità attuale è particolarmente preoccupante, attestandosi a soli 1,18 figli per donna. Tale situazione non è solo una questione demografica, ma avrà di sicuro ripercussioni significative sull’economia italiana. Una popolazione in calo comporterà sfide per il sistema previdenziale, il mercato del lavoro e la crescita economica complessiva, evidenziando la necessità di interventi strategici per affrontare questa crisi natalità.