Crollo della maggioranza: polemiche sulla mini-finanziaria Schifani

L’attuale dibattito politico in Sicilia si concentra sulla gestione della recente manovra finanziaria proposta dal presidente della Regione, Renato Schifani. La controversia è esplosa in seguito al metodo di approvazione, definito da alcuni come inaccettabile, e ha evidenziato una crisi di maggioranza all’interno dell’Assemblea Regionale Siciliana.

Antonio De Luca, capogruppo del Movimento 5 Stelle, ha denunciato il maxi-emendamento utilizzato per approvare la mini-finanziaria, evidenziando come il contenuto del provvedimento non sia stato sufficientemente discusso. Secondo De Luca, il governo ha cercato di escludere un dibattito approfondito, meritando critiche anche da parte di esponenti della maggioranza.

In particolare, tra le risorse oggetto di discussione vi erano anche quelle destinate agli Asacom. De Luca ha precisato che la commissione era aperta al dialogo riguardo agli aggiuntivi, ma la mancanza di tempo e la modalità imposta dal governo hanno ostacolato una discussione adeguata. Oltre alle questioni legate agli Asacom, il bilancio include risorse significative per i sindaci, destinate, ad esempio, al trasporto dei rifiuti all’estero e alla lotta contro la povertà.

Il capogruppo del M5S ha sottolineato che, sebbene siano stati approvati alcuni emendamenti positivi, come quelli per affrontare la povertà, ci sono articoli della manovra che non meritano urgenza, come quello relativo ai laghetti privati, che sono stati bocciati per presunti favoritismi.