Crollo della Lega in Toscana: un futuro incerto per Vannacci

Nelle elezioni regionali in Toscana, la Lega ha registrato un calo drastico, scendendo sotto il 5%. Questa debacle è stata attribuita alla campagna controversa di Roberto Vannacci, che ha portato il partito a uno dei suoi risultati più bassi nella regione.

La vittoria di Eugenio Giani ha evidenziato la sconfitta del centrodestra, con la Lega che ha chiuso a una distanza abissale rispetto a Fratelli d’Italia, superata anche da Forza Italia e dall’outsider Antonella Bundu. Solo pochi anni fa, la Lega aveva ottenuto un risultato molto più significativo con un candidato governatore che aveva conquistato oltre il 21%. Oggi, il partito ha perso più di sedici punti e non ha raggiunto performance migliori rispetto ad altre regioni, come le Marche e la Calabria.

La campagna di Vannacci, caratterizzata da provocazioni e toni accesi, ha finito per alienare diversi sostenitori e isolare il Carroccio. Persino Alessandro Tomasi, candidato presidente, ha preso le distanza da alcune dichiarazioni del generale, mentre ex amministratori locali hanno espresso malcontento, contribuendo a un collasso elettorale.

Nonostante il deludente esito, Vannacci ha dichiarato di voler continuare a lavorare per garantire maggiore sicurezza e altre promesse, senza cambiare il suo approccio per accontentare l’elettorato.

Nel frattempo, il centrosinistra ha festeggiato, con Elly Schlein che ha commentato ironicamente il risultato della Lega, sottolineando anche il crollo di Forza Italia. Ha affermato che questa situazione dimostra come i moderati tendano a scegliere la coalizione progressista quando le politiche sono efficaci.