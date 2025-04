Crollo della funivia del Monte Faito, ci sono i primi indagati

Sono stati avviati i primi focolai d’indagine per l’incidente alla funivia del monte Faito, costato la vita a quattro persone il 17 aprile in provincia di Napoli. Gli indagati, quattro tra funzionari e dirigenti dell’Eav, ente che gestisce l’impianto, sono Marco Imparato (responsabile esercizio e manutenzione), Pasquale Sposito (direttore operativo), Giancarlo Gattuso (dirigente infrastrutture) e Pasquale di Pace (capo impianto). Le accuse attuali nei loro confronti comprendono disastro colposo e omicidio colposo plurimo.

Le indagini sono coordinate dai pubblici ministeri Giuliano Schioppi e Alessandra Riccio, sotto la supervisione del procuratore Nunzio Fragliasso e dell’aggiunto Giovanni Cilenti, con la Polizia di Stato a occuparsi delle indagini. Le vittime dell’incidente sono Janan Suliman, una ragazza israelo-palestinese di 25 anni, e i britannici Elaine Margaret Winn, 58 anni, e suo marito Derek Winn, 65 anni. Anche Carmine Parlato, macchinista di 59 anni dell’Eav, ha perso la vita. Un altro ferito, Thabet Suliman, di 23 anni, fratello di Janan, è attualmente in gravi condizioni in ospedale, così come un turista israeliano di 30 anni, che ha subito fratture multiple.

Un video registrato da una telecamera della stazione ha catturato parte dell’incidente, ora sotto esame da parte degli investigatori. Le immagini mostrano la cabina che ondeggia prima di scomparire nella nebbia, suggerendo che potrebbe essersi sganciata dopo aver colpito un pilone, precipitando nel vuoto. L’indagine è condotta dagli agenti del commissariato di polizia di Castellammare di Stabia e dalla Squadra Mobile di Napoli.