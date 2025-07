Crollo del traffico web: come l’AI cambia il panorama editoriale

Nel 2025, gli editori stanno affrontando una crisi di traffico web senza precedenti, in parte a causa dell’aumento dei riassunti generati da intelligenza artificiale (AI) nei risultati di ricerca. Secondo un’indagine di Similarweb, questo fenomeno, noto come “zero-click”, potrebbe far registrare un calo di visite fino all’80% per alcune testate, come HuffPost e The Washington Post, che hanno già visto un decremento del 50% del traffico proveniente da Google.

L’uso di bot per il recupero di informazioni in tempo reale ha incrementato del 49% il traffico AI, mettendo sotto pressione i siti non monetizzati. In risposta, Cloudflare ha introdotto modelli che consentono ai siti di decidere se autorizzare l’accesso ai bot. Questo ha aperto il dibattito sull’opportunità di utilizzare canali privati come Telegram per i contenuti.

Le comunità online riflettono su come le attuali pratiche di addestramento delle AI non dipendano solo dallo scraping, ma anche da dataset curati. Alcuni professionisti del settore, come il CEO di OtterlyAI, descrivono l’AI come una forza distruttiva per il web. Da parte loro, i publisher cercano di opporsi a questa evoluzione tramite trattative per monetizzare l’accesso e rimodulare i loro modelli di business.

Google ha lanciato un “AI Mode” che di fatto ha ulteriormente ridotto i click verso i siti terzi, con risonanze specialmente nei settori sanitario ed educativo. Gli editori accusano Google di aver infranto un accordo implicito con il loro ecosistema.

Di fronte a questa crisi, gli editori propongono soluzioni innovative come modelli di pagamento per l’accesso ai bot, newsletter, eventi e contenuti multimediali per diversificare le entrate e contrastare l’impatto dei riassunti AI sulle loro attività.