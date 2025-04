Crollo del solaio durante l’incendio, muore schiacciata in casa

Tragedia a Palermo nel pomeriggio, dove una donna è morta a causa di un incendio nella sua abitazione in viale Regione Siciliana. Le operazioni di spegnimento hanno visto la partecipazione dei vigili del fuoco e del personale del 118. L’incendio ha causato il cedimento del solaio, e la donna è rimasta schiacciata sotto le macerie. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti di polizia per le indagini del caso.

Oltre alla vittima, ci sono due persone ferite: la sorella della donna deceduta e la sua badante. Entrambe sono state trasportate in ospedale a causa di intossicazione da fumi tossici. Le autorità stanno ora cercando di chiarire le cause dell’incendio e di capire se ci siano stati motivi di negligenza o malfunzionamenti che hanno portato a questa tragica situazione. La comunità locale è sotto shock per l’accaduto, che ha evidenziato la gravità di incidenti domestici come questo, che possono avere conseguenze devastanti. Le indagini proseguono per determinare con esattezza le dinamiche dell’incendio e per garantire che simili tragedie non si ripetano in futuro.