Crollo degli artigiani in Italia: crisi e settori in crescita

Negli ultimi anni, l’Italia ha visto un drastico calo del numero di artigiani, con una perdita di quasi 400mila unità. Nel 2014, gli artigiani erano 1,77 milioni, ma l’anno scorso il loro numero è sceso a 1,37 milioni, segnando un ribasso del 22%. Questa situazione è stata evidenziata dall’Ufficio studi della Cgia di Mestre, utilizzando dati provenienti da Inps e Infocamere.

Nel corso dell’ultimo anno, il calo è continuato, con una diminuzione di 72mila unità rispetto all’anno precedente, corrispondente a un -5%. Tutte le regioni italiane hanno risentito di questa contrazione, con le Marche (-28,1%), l’Umbria (-26,9%), l’Abruzzo (-26,8%) e il Piemonte (-26%) tra le più colpite. Al contrario, il Mezzogiorno ha subito perdite più contenute grazie a investimenti pubblici e alla spinta del Superbonus 110%, che ha sostenuto il settore delle costruzioni.

A livello provinciale, Ancona ha registrato il calo più significativo, con una perdita del 9,4%. Seguono Ravenna e Ascoli Piceno, entrambe con un -7,9%, mentre Rimini segna un -6,9%. Le diminuzioni minori si registrano a Crotone e Ragusa, con un -2,7%.

Secondo la Cgia, la riduzione del numero di artigiani è anche il risultato di processi di aggregazione nel settore, avvenuti dopo crisi economiche significative. Questo ha comportato una compressione della forza lavoro artigiana, ma ha anche aumentato la dimensione media delle imprese e la produttività in settori come trasporti, metalmeccanica e moda.

Tuttavia, non tutti i settori artigiani stanno soffrendo: quelli legati al benessere e all’informatica mostrano segni di crescita. In particolare, ci sono aumenti nel numero di acconciatori, estetisti e professionisti del digitale, mentre il settore alimentare, comprese gelaterie e pizzerie d’asporto, sta ottenendo risultati positivi, specialmente nelle aree turistiche.