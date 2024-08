Crolla il prezzo di questo forno elettrico per pizza, costa SOLO 179€

Volete passare al livello successivo per quello che riguarda la preparazione delle pizze in casa? Allora non potete rinunciare all’ottimo forno elettrico che si può acquistare su Amazon ad un prezzo particolarmente interessante.

VAI SUBITO ALLA PAGINA DELL’OFFERTA SU AMAZON Il prodotto in offerta è il Pizza&Co Tifosi, uno dei forni elettrici realizzati da Cecotec per cuocere al meglio le vostre pizze e tenerle sempre d’occhio grazie alla finestra in vetro e alla luce interna a spegnimento automatico.

Con Pizza&Co Tifosi potrete gustare pizze autentiche direttamente dal comfort di casa vostra. Sfruttate i suoi 1700 W e preparate le migliori pizze in pochi minuti. Ottenete i risultati più professionali grazie alle alte temperature che raggiunge il forno elettrico: regola la temperatura da 80 a 430 gradi in base alle vostre esigenze e diventate un maestro pizzaiolo.

Il forno elettrico dispone di un pannello in acciaio rivestito che è resistente e durevole, conferendo la massima qualità mentre dona stile alla tua cucina. È bene precisare anche che il pacchetto è molto ricco, visto che include una pietra per pizza – per ottenere cotture uniformi e texture croccanti – così come una griglia.

Il prezzo del prodotto ha recentemente subito un importante abbassamento e ora è possibile acquistare il forno con il 48% di sconto, pagandolo solo 179 euro.

