Croda International in ribasso

La società chimica inglese ha registrato una seduta in ribasso, con un decremento del 2,93%. Nel quadro settimanale, Croda International mostra un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100, il che potrebbe portare a vendite da parte degli operatori. Il quadro tecnico della società è in evidente deterioramento, con supporti a controllo stimati in area 26,22 sterline.

Al rialzo, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 26,93. Il peggioramento di Croda International è evidenziato dall’incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. Ci sono concrete possibilità di nuove discese per target a 25,98 a brevissimo termine. Le indicazioni fornite sono meri strumenti di informazione e non costituiscono consulenza finanziaria.