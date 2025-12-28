6.3 C
Crocifisso nelle scuole italiane

Crocifisso nelle scuole italiane

La questione della presenza dei crocifissi nelle aule scolastiche è un argomento molto discusso e divisivo. Recentemente, il vicepremier e leader di Forza Italia, Antonio Tajani, ha affermato che togliere i crocifissi dalle scuole significherebbe sottomettersi ad altri e perdere la possibilità di dialogare con gli altri. L’introduzione dei crocifissi nelle scuole risale al 1924, con un regio decreto.

La diatriba sulla presenza dei crocifissi nelle aule scolastiche è stata ripresa anche dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha affermato di non poter rimanere in silenzio di fronte a chi insegna l’odio verso la civiltà italiano. Anche il vicepremier Matteo Salvini ha espresso la sua opinione sulla questione, sostenendo che la priorità sarebbe quella di strappare i crocifissi dalle aule scolastiche.

Una proposta di legge presentata nel settembre del 2023 prevedeva l’obbligo di esporre il crocifisso in tutte le scuole, negli uffici della pubblica amministrazione e in altri luoghi pubblici. Il testo di legge sottolineava l’importanza di salvaguardare l’immagine del Cristo e di testimoniare il richiamo del Paese al proprio patrimonio storico-culturale.

Tuttavia, la questione non è stata ancora risolta e la presenza dei crocifissi nelle aule scolastiche continua a essere un argomento di discussione. La Corte di Cassazione ha espresso un parere positivo sull’esposizione del crocifisso in classe, a condizione che la comunità scolastica lo decida in autonomia e nel rispetto delle convinzioni di tutti. Anche la Corte europea per i diritti dell’uomo ha espresso un parere simile, sostenendo che il non-obbligo di esporre il crocifisso non si dovrebbe tradurre in un divieto di esposizione.

