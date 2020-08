Le regole erano state spiegate allo sfinimento. Crociera sì, divertimenti, attività a bordo ed escursioni sì, ma libertà assoluta di fare quel si vuole, proprio no. Eppure una famiglia italiana, marito moglie e due figli, ha voluto scherzare con il fuoco. Ha deciso di infischiarsene delle regole stabilite da Msc per il suo primo viaggio nell’era Covid, sette notti a bordo dell’ammiraglia “Grandiosa” con partenza e ritorno da Genova. E dopo una gita in solitaria nell’isola di Capri è stata lasciata a terra: vacanza finita per violazione delle norme anti coronavirus.

La famiglia era scesa due giorni fa dalla nave insieme ad altri crocieristi: seconda tappa del tour nel Mediterraneo a Napoli, dopo la prima “fermata” a Civitavecchia con escursione a Roma. Quando i quattro, però, si sono staccati dal gruppo per andarsene in giro per i fatti propri, la guida li ha avvertiti: “Guardate che non si può fare, le escursioni possono soltanto essere fatte in modalità “protetta”, così infrangete le nuove regole”.

Niente da fare, i quattro hanno proseguito fino al momento del ritorno a bordo. Qui l’amara constatazione che l’equipaggio stava facendo sul serio: i quattro sono stati lasciati a terra, nel porto di Napoli. Inutili i tentativi, tardivi, di spiegare che si erano allontanati perché uno dei figli non stava molto bene: “Bastava avvertire i nostri medici”, la risposta.

Msc ha poi spiegato che “in linea con il protocollo di salute e sicurezza, sviluppato per garantire la salute e il benessere degli ospiti, dell’equipaggio e delle comunità visitate, la compagnia ha dovuto negare il reimbarco a una famiglia che ha interrotto la sua escursione a terra durante una visita a Napoli. Decidendo di lasciare l’escursione a terra organizzata, questa famiglia è uscita dalla ‘bollà creata per loro e per tutti gli altri ospiti, e quindi non ha potuto essere autorizzata a risalire a bordo della nave”.

La “bolla” significa scendere dalla nave soltanto in gruppo, con guide turistiche e autisti a cui viene fatto un tampone al mattino, e che ovviamente indossano sempre la mascherine. Vuol dire, anche, salire su mezzi sanificati e che garantiscano il distanziamento.

Nella tappa napoletana tre passeggeri che avrebbero dovuto iniziare lì loro crociera sono rimasti a terra perché positivi al tampone. A Genova per cinque persone un primo test aveva fornito un risultato dubbio, un secondo aveva certificato la negatività al virus.

A guardare con estremo interesse alla prima crociera dopo il lockdown sono anche i concorrenti di Costa. Che hanno appena annunciato il loro ritorno nei mari: la nave Deliziosa partirà da Trieste mentre Diadema salperà il 19 settembre da Genova per fare scalo a Civitavecchia, Napoli, Palermo, Cagliari e La Spezia. Solo tappe italiane e solo passeggeri italiani, una scelta diversa rispetto ad Msc che ha aperto anche ai turisti stranieri purché provenienti dall’area Schengen.

Il prossimo passaggio a Malta, tra l’altro, considerato uno dei Paesi più a rischio, impone a Msc di sottoporre a tampone tutti i passeggeri anche alla fine della crociera, prima di scendere a Genova. L’arrivo a ponte dei Mille è previsto domenica, poi la ripartenza in serata.