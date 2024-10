Crocband Crocs Unisex – Zoccoli Adulti, Navy, 42/43 EU

Price: 55,88€

(as of Oct 23, 2024 13:10:26 UTC – Details)





– CALORE: non esporre le tue scarpe Crocs a calore estremo o luce solare intensa per un periodo di tempo prolungato. A causa della natura unica del materiale Crocs PCCR, le alte temperature possono causarne la deformazione

– Tutte le scarpe Crocs sono progettate e realizzate in modo univoco utilizzando la nostra resina proprietaria a cellule chiuse, Croslite, una tecnologia che conferisce a ogni paio di scarpe le qualità morbide, comode, leggere e antitraccia che chi indossa Crocs conosce e ama.

– Le scarpe Crocs devono essere lavate esclusivamente a mano. Se il modello è dotato di fodera, si consiglia di mettere la fodera in un tessuto a rete o utilizzare un ciclo delicato (fino a 30°) se si lava in lavatrice. Pulire le tue Crocs usando la lavatrice è a tuo rischio.

Fuori produzione ‏ : ‎ No

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 1 x 1 x 1 cm; 255,15 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 1 settembre 2023

Produttore ‏ : ‎ Crocs

ASIN ‏ : ‎ B002JCST0U

Numero modello articolo ‏ : ‎ 11016

Paese di origine ‏ : ‎ Bosnia ed Erzegovina

Categoria ‏ : ‎ Unisex – Adulto