Croazia: Risveglio del turismo italiano tra mare e cultura

L’Italia gioca un ruolo cruciale nel panorama turistico croato, risultando costantemente tra i principali mercati di provenienza per i visitatori. Recentemente, il ministro del Turismo, Tonci Glavina, ha evidenziato questo trend durante il primo Forum sulla cooperazione tra Italia e Balcani. Nel 2022, i turisti italiani hanno generato circa 4 milioni di pernottamenti in Croazia, segnando una ripresa sostenuta dopo la crisi causata dalla pandemia.

L’Ente nazionale croato per il turismo sta attivamente promuovendo la destinazione attraverso fiere, presentazioni e workshop, mirando a diversificare l’offerta turistica e prolungare la stagione, puntando anche su territori meno noti e sull’entroterra. Nel primo semestre del 2023, la Croazia ha registrato 7,5 milioni di arrivi e 29,3 milioni di pernottamenti, evidenziando un incremento rispetto all’anno precedente. Tra queste, le regioni costiere e la capitale Zagabria hanno visto una crescita significativa nel numero di visitatori.

Glavina ha inoltre sottolineato i punti di forza della Croazia, come le sue spiagge e l’atmosfera invitante, ma ha riconosciuto la necessità di un riposizionamento nel mercato. Negli ultimi anni, sono stati effettuati investimenti in nuove strutture, come hotel e campeggi, per attrarre visitatori. Il turismo croato si evolve, abbracciando offerte che vanno oltre il semplice sole e mare, come il cicloturismo e l’enogastronomia.

L’obiettivo è di promuovere un turismo sostenibile e destagionalizzato, in modo da ridurre la pressione nei periodi di alta affluenza, offrendo esperienze più variegate e di qualità durante tutto l’anno.