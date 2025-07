Croazia: come rimanere competitivi nel turismo europeo

Il panorama turistico croato sta attraversando un momento di attenzione, con un invito ai professionisti del settore a ponderare le proprie scelte di pricing. Kristjan Staničić, direttore dell’Ente croato per il turismo, ha esposto in un’intervista come l’attuale struttura dei prezzi possa influenzare la competitività della Croazia, specialmente in relazione ad altre destinazioni mediterranee.

Nel corso di una recente riunione del Consiglio per la gestione dello sviluppo turistico, Staničić ha sottolineato l’importanza di non esagerare con gli aumenti tarifari, dichiarando che il tema dei prezzi è di centrale rilevanza per la percezione del Paese. La sostenibilità nel lungo termine è stata identificata come cruciale per attrarre turisti, suggerendo che un approccio equilibrato può garantire il ritorno dei visitatori.

Secondo le analisi comparate con altre località, la Croazia si colloca in una posizione intermedia: le sue strutture ricettive risultano più convenienti rispetto a quelle di Austria e Germania, ma più costose in confronto a Grecia, Spagna e Italia. Gli alloggi privati croati, per esempio, si mostrano più cari rispetto a quelli italiani e francesi, pur mantenendo un prezzo leggermente inferiore rispetto a Grecia e Spagna.

Nonostante i segnali positivi nei flussi turistici provenienti da mercati chiave come Germania, Slovenia e Stati Uniti, Staničić ha avvertito che il prezzo rimane un fattore decisivo per la scelta del viaggio. La Croazia continua a essere una meta attraente, ma resta fondamentale una strategia di pricing attenta per preservare la propria reputazione nel settore turistico.