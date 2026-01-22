Croazia, addio tasse sulle pensioni

I cittadini croati della terza età sono alla soglia di una rivoluzione fiscale. Il deputato e presidente del Partito dei pensionati croati, Veselko Gabričević, ha annunciato l’abolizione totale delle tasse su tutte le pensioni a partire dal 1° gennaio 2027.

Il cuore dell’annuncio risiede nella volontà di proteggere integralmente il potere d’acquisto dei senior. Gabričević ha sottolineato come questa misura sia il coronamento di una partnership pluriennale con il Governo, mirata a migliorare costantemente lo standard di vita dei pensionati.

Dal 2016 a oggi, la pensione media è cresciuta di oltre il 102%, raggiungendo i 706 euro. Il traguardo dichiarato entro la fine del mandato è portare la media mensile a 800 euro. Per quanto riguarda il bonus anzianità, lo scorso anno è stato introdotto per la prima volta un supplemento annuo di 6 euro per ogni anno di servizio.

L’abolizione delle tasse si inserisce in un quadro più ampio di agevolazioni. Tra i successi ottenuti figurano l’aumento del 10% delle pensioni d’invalidità, l’eliminazione delle penalizzazioni per il pensionamento anticipato e il potenziamento dei contributi figurativi per le madri.

Il segretario di Stato presso il Ministero del Lavoro ha aggiunto che entro la fine di quest’anno sarà completata la costruzione di 18 Centri per anziani, un investimento del valore di 159 milioni di euro destinato a oltre 1.800 utenti. Lukenda ha inoltre annunciato l’apertura di nuovi bandi per le Case di riposo con l’obiettivo di raggiungere una quota del 5% di pensionati ospitati in strutture dedicate.