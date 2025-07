Offerta di Lavoro: CRM & Marketing Performance Expert

Siamo in cerca di un CRM & Marketing Performance Expert con 2-3 anni di esperienza per unirsi al nostro team dinamico e strutturato. Questa è un’opportunità unica per lavorare a fianco di un Marketing Manager, una Art Director & SMM e un Marketing Operations Specialist in un ambiente stimolante e collaborativo.

Responsabilità principali:

Gestire e ottimizzare le strategie CRM per migliorare l’engagement dei clienti.

Analizzare i dati di marketing per misurare la performance e proporre miglioramenti.

Collaborare con i membri del team per sviluppare campagne di marketing efficaci.

Requisiti:

Esperienza comprovata nel CRM e nell’analisi delle performance di marketing.

Competenze analitiche avanzate e attenzione ai dettagli.

Ottime capacità di comunicazione e collaborazione.

Se sei un professionista motivato e desideroso di contribuire al successo di un team innovativo, ti invitiamo a candidarti ora! Scrivi a [[email protected]] e unisciti a noi nella nostra missione di eccellenza nel marketing.