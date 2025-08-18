Crittografia post-quantistica: l’era della nuova sicurezza globale

Con l’avvento del calcolo quantistico, la sicurezza informatica è a un punto di svolta, costringendo le aziende a rivedere le loro strategie di protezione dei dati. F5 ha introdotto soluzioni avanzate per la crittografia post-quantistica (PQC), integrate nella sua piattaforma per la distribuzione e la sicurezza delle applicazioni, per aiutare le organizzazioni a tutelare le loro applicazioni e API.

La crittografia post-quantistica rappresenta un cambiamento architetturale fondamentale nella cybersicurezza. Contrariamente a semplici aggiornamenti, la transizione alla PQC richiede una pianificazione attenta, poiché una gestione inadeguata potrebbe portare a interruzioni nei servizi, specialmente in ambienti ibridi e multicloud. Senza un approccio qualitativo, le aziende potrebbero subire costosi fermi e problematiche di conformità.

Inoltre, con l’imminente obsolescenza dei metodi crittografici tradizionali, gli hacker stanno già adottando tecniche di raccolta dei dati per sfruttarli in futuro quando disporranno di capacità quantistiche. Ciò mette a rischio dati sensibili come profili utente e informazioni finanziarie.

F5 si distingue per il supporto completo alla PQC, sia lato server che client. La sua piattaforma consente una transizione agevole, combinando crittografia classica e post-quantistica, senza interruzioni operative. Inoltre, offre visibilità unificata su traffico crittografato e compliance alle normative, garantendo che i dati restino protetti durante tutta la transizione.

Il passaggio alla PQC non è solo una questione tecnica, ma anche un’opportunità per innovare. F5 propone un percorso di migrazione che permette alle aziende di implementare modelli crittografici ibridi in modo flessibile, preparandosi efficacemente al futuro della cybersicurezza.