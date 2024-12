Critico TV sotto attacco sui social

Aldo Grasso ha criticato severamente il programma “Stanotte a Roma”, condotto da Alberto Angela e trasmesso la sera di Natale. Nel suo articolo sul Corriere della Sera, Grasso ha descritto la trasmissione come una “cartolina”, priva di elementi realistici come traffico o spazzatura, e ha espresso giudizi negativi sui contributi degli attori Giancarlo Giannini ed Edoardo Leo. Secondo Grasso, i viaggi di Angela nelle città italiane assomigliano a un tentativo di rendere poetico un luogo comune.

Il critico ha anche fatto riferimento a un’intervista in cui Angela afferma di non guardare la televisione, suggerendo che questa mancanza lo porta a non cogliere le forme di narrazione più moderne. Grasso ha descritto il programma come una rappresentazione obsoleta, paragonandolo a un reperto della “Tv dei ragazzi” e criticando le spiegazioni retoriche di Giannini e le interpretazioni di Leo. Ancor più, il Corriere ha riportato il suo commento su X, definendo Angela un “cantore di luoghi comuni fintamente colti”, insinuando che potrebbe esagerare il legado del padre, Piero Angela.

La reazione sui social è stata fortemente negativa da parte dei fan di Alberto Angela, che hanno difeso il conduttore e il suo approccio inclusivo e accessibile alla divulgazione. Molti commenti hanno sottolineato come il valore di Angela risieda nel non dare nulla per scontato e nel rendere le sue opere fruibili a tutti, paragonandolo a figure storiche come Alberto Manzi. Le opinioni espresse da Grasso sono state considerate fuori luogo e dissonanti dai gusti del pubblico, con diversi utenti che hanno evidenziato una crescente insoddisfazione nei confronti delle critiche del critico televisivo.

In seguito alla pubblicazione dell’articolo, sono state apportate modifiche nella versione cartacea, rimuovendo termini come “Angela junior” e “piccolo Angela” presenti nella versione online. La conclusione è stata alterata, da “Era una Roma by night per zombi” a “Era una Roma by night che si vede solo in tv”, mostrando una volontà di attutire il tono della critica originale.