Criticità Salute Mentale Sicilia

Sono stati sollevati gravi problemi riguardo al Dipartimento di Salute Mentale del Modulo Dipartimentale Milazzo-Lipari. Il deputato regionale Matteo Sciotto ha presentato un’interrogazione con risposta scritta al Presidente della Regione e all’Assessore regionale alla Salute, evidenziando le criticità organizzative, assistenziali e gestionali riscontrate presso il dipartimento, in particolare nelle strutture abitativo-riabilitative St.A.R.

Dall’insediamento dell’attuale Direttore facente funzioni, sono state adottate determinazioni che appaiono in contrasto con la normativa vigente e con i principi di sicurezza delle cure. Tra queste, la sospensione dell’assistenza infermieristica nel turno pomeridiano e la decisione di consentire l’autosomministrazione serale della terapia farmacologica in assenza di personale infermieristico. Ciò esporrebbe i pazienti a rischi clinici gravissimi e determinerebbe potenziali responsabilità penali, civili e disciplinari.

Le strutture in questione ospitano 24 pazienti con gravi patologie psichiatriche, alcuni dei quali sottoposti a misure di sorveglianza o provvedimenti restrittivi. La normativa prevede che la somministrazione della terapia farmacologica sia atto esclusivo dell’infermiere e non delegabile. Tuttavia, nonostante gli interventi chiarificatori dell’Amministrazione dell’ASP di Messina, del Risk Manager e della Dirigente delle Professioni Sanitarie, tali indicazioni risulterebbero disattese.

Sono stati segnalati anche episodi di eccezionale gravità, come minacce e aggressioni tra degenti con uso di armi da taglio, situazioni di grave allarme e assunzioni autonome di farmaci psicotropi in quantità potenzialmente letali. Inoltre, è stata evidenziata l’insufficienza dell’équipe territoriale multiprofessionale, che dovrebbe garantire prestazioni sanitarie e sociosanitarie adeguate.

Il personale infermieristico ha formalmente rappresentato al Direttore Generale dell’ASP di Messina la propria contrarietà alla procedura di preparazione anticipata dei farmaci destinati all’autosomministrazione serale, ritenuta potenzialmente lesiva della salute degli assistiti. Il deputato Sciotto ha chiesto alla Regione di disporre un’indagine ispettiva, di verificare la conformità delle modalità organizzative e assistenziali adottate e di ripristinare condizioni adeguate di sicurezza, legalità e appropriatezza delle cure.