Criticità nel canile e gattile di Parma, l’allerta continua

La situazione del canile e gattile di Parma è preoccupante. Pietro Vignali, capogruppo della lista a lui dedicata, e Marco Osio, consigliere comunale e vicepresidente della commissione per il benessere animale, hanno sollevato l’allerta dopo aver esaminato le condizioni delle strutture.

I documenti ricevuti da Vignali, a seguito di una richiesta di atti, evidenziano diverse criticità ancora irrisolte, nonostante le prescrizioni emesse dall’AUSL di Parma dopo un’ispezione. L’autorizzazione sanitaria del canile “Lilly e il vagabondo” non è stata adeguatamente aggiornata; mancano informazioni cruciali come il riferimento al reparto sanitario e alla capienza massima della struttura. Molti interventi di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, non sono stati completati.

I problemi riguardano anche il gattile “Aristogatti”, l’”Oasi felina” di Vicofertile e i box del canile rifugio. Per esempio, nel reparto dei cani sociopatici del canile non sono state sostituite le tagliole in legno, ritenute pericolose, né sono stati risolti i problemi di adeguatezza nei locali. Nel reparto sanitario, le tagliole rimangono inadeguate e i pannelli tra i box mostrano carenze di tenuta.

Osio sottolinea che queste criticità non sono solo questioni amministrative, ma riguardano anche la sicurezza e il benessere degli animali. Vignali, che ha un forte legame con il tema del benessere animale, si impegna a far sì che le carenze vengano affrontate, continuando a sollecitare interventi sia in Assemblea legislativa regionale che nel Consiglio comunale di Parma.