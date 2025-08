Criticità e opportunità nel Piano Nazionale per la Salute Mentale

Il benessere della salute mentale rappresenta una questione di crescente rilevanza, richiedendo approcci adeguati e tempestivi. Di recente, il Ministero della Salute ha presentato il Piano di Azione Nazionale per la Salute Mentale (PANSM) 2025-2030, il quale, sebbene ambizioso, presenta delle criticità da affrontare.

Il piano riconosce il valore dei determinanti sociali per la salute mentale e promuove un approccio bio-psico-sociale. Tuttavia, come evidenziato da Luana Valletta, presidente dell’Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna, la sua attuazione è eccessivamente incentrata sulla patologia psichiatrica. Attualmente, solo il 7,2% dei servizi territoriali offre prestazioni psicologiche o psicoterapiche, a fronte di una maggioranza di interventi di carattere infermieristico e psichiatrico. Questa situazione riflette la carenza di psicologi nel Servizio Sanitario Nazionale, incidendo sulla qualità delle cure.

Inoltre, il piano propone di collocare gli psicologi nelle Case della Comunità, ma la loro pratica operativa è prevista nei Dipartimenti di Salute Mentale, creando una contraddizione. Ciò potrebbe portare a un intervento specializzato anche su disagi minori, anziché favorire una prevenzione efficace. Valletta sottolinea l’importanza di modelli che promuovano l’integrazione tra diversi dipartimenti, per un approccio più orientato alla comunità.

Altri punti critici includono l’uso ambiguo di concetti come task-shifting e task-sharing, che potrebbero compromettere la qualità dei servizi se i ruoli non fossero chiaramente definiti. È fondamentale potenziare i Consultori Familiari per migliorare le azioni preventive e rispondere meglio ai bisogni della popolazione.

Inoltre, il piano non affronta adeguatamente questioni cruciali come la psicologia ospedaliera, il supporto ai caregiver, e altre vulnerabilità sociali. La revisione delle linee operative è quindi necessaria per garantire che i principi del piano possano realmente favorire la salute mentale della popolazione, valorizzando le professionalità del settore.